بطريرك "الكاثوليك" يعزى البابا تواضروس في وفاة الأنبا ابيفانوس رئيس دير أبو مقار

سارة علام

أرسل الأنبا إبراهيم إسحق رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر برقية تعازي لقداسة البابا تواضروس في وفاة الانبا ابيفانيوس اسقف ورئيس دير الانبا مقار بوادي النطرون.

جاء في نص البرقية: استقبلنا خبر وفاة الانبا ابيفانيوس بمشاعر الحزن والرجاء في القيامة والحياة الأبدية.

باسم الاباء المطارنة الكاثوليك بمصر و مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك وبالاصالة عن نفسي نشاطركم هذه اللحظات ونطلب من الرب أن يتقبله بوافر رحمته بين جوقة القديسين ويعزى قلوبكم ويؤهلنا جميعًا لرفع فى كل حين نشيد المجد.

كان الأنبا ابيفانوس اسقف ورئيس دير الانبا مقار بوادى النطرون قد توفي اليوم بشكل مفاجئ دون أن يعاني من مشاكل صحية سابقة.