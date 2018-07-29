بالأسماء.. ضحايا ومصابو حادث أتوبيس رحلات عمال الاستثمار فى بورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

ننشر أسماء المصابين ضحايا حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة مينى باص يستقل عمال بالاستثمار، وذلك بالكيلو 17 طريق بورسعيد الإسماعيلية، والذى أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصًا ووفاة 9 آخرين.

على الفور قامت سيارات الإسعاف بالتوجه لموقع البلاغ ونقل جميع المصابين والضحايا إلى مستشفى بورسعيد العام.

قام الفريق الطبى بالتعامل مع المصابين وتقديم الخدمة الطبية العاجلة هذا وقد قامت الشئون الصحية باستدعاء طاقم طبى من مستشفى الزهور المركزى وفريق الانتشار السريع لمعاون مستشفى بورسعيد العام فى فرز الحالات وإنقاذ الحياة.

وبالكشف الطبى المبدئى تبين أن جميع الحالات خطيرة وسيئة وتم التعامل معها بقسم الحوادث والعناية المركزة ودخول بعض المصابين إلى غرف العمليات، كما وضعت الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة علما بأن جميع المصابين مقيمين بالمطرية وهم الآتى أسمائهم:

1-محمد أحمد سليمان 35 سنة إصابة بالفك السفلى واشتباه مابعد الارتجاج

2-علع غانم 32 سنة كسر بقاع الجمجمة وغيبوبة

3-أحمد السيد على 25 سنة نزيف بالمخ وغيبوبة

4-مجهول الاسم حوالى 33 سنة كسر بقاع الجمجمة

5-مصعب طه الصالحى 20 سنة كسر بقاع الجمجمة

6-محمد السيد عمر 33 سنة كسر بالذراع الأيمن والساق الأيمن

7-أحمد مكرم محمد 25 سنة كسر بالساق اليمنى

8-محمد الامام 31 سنة كسر بقاع الجمجمة

9-محمد السيد حسن24 سنة اشتباه مابعد الارتجاج ونزيف بالصدر

10-كريم الصياد 12 سنة اشتباه مابعد الارتجاج ونزيف بالبطن

11-اسلام انور رضا 19 سنة اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات بالجسم

12-اسلام نعمه الله كسر بالساق اليسرى واشتباه مابعد الارتجاج

13-بلال علوش 31 سنة نزيف بالمخ وكسر بالساق اليمنى ونزيف بالبطن

14-مجهول الاسم حوالى 31 سنة كسر بقاع الجمجمة

15-محمد الساهى 20 سنة اشتباه مابعد الارتجاج وغيبوبة

16-محمد محمد الرفاعى 21 سنة نزيف بالبطن وغيبوبة

17-مجهول الاسم حوالى 33 سنة كسر بقاع الجمجمة

18-مجهول الاسم حوالى 30 سنة نزيف بالصدر

وكشف بيان طوارئ مديرية الشئون الصحية ببورسعيد أن عدد الضحايا ارتفع لـ9 حالات وهم :

1-أحمد أحمد عثمان 27 سنة

2-محمود السيد عبد المنعم 20 سنة

3-خالد محمد محمد 22 سنة

4-منير أحمد الرفاعى 35 سنة

5-ياسر السحراوي20 سنة

6-محمد عيد أحمد 35 سنة

7-عبد الرحمن طارق محمد 20 سنة

8-محمد محمد عبده محمود 20 سنة

9- انس عبد الله ابو خضير 20 سنة