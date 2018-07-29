اليوم.. محافظ كفر الشيخ يكرم 300 من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة

كفر الشيخ – محمد سليمان

يشهد المركز الثقافى بمدينة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، حفل تكريم 300 من أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية، بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء السيد غازى مدير جمعية المحاربين القدماء، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من التنفيذيين والشعبيين، وعدد من القيادات والنواب.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ لـ" اليوم السابع "، إن تكريم جمعية المحاربين القدماء بالتعاون مع المحافظة للشهداء ومصابى الحرب على الإرهاب، عادة سنوية قرر إقامتها كل عام العام الماضى، مؤكداً فخره بالشهداء، وما قدموه من تضحيات، مقدما التحية لأسر الشهداء الذين قدموا لنا أبطالا ضحوا بدمائهم من أجل بلدنا، مضيفا:"نقدم الشكر والتحية إلى قادة القوات المسلحة حتى أصغر جندى، لما يبذلونه من جهود حتى تبقى مصر، فى مقدمة دول العالم ينعم أبنائها بالأمن والاستقرار."