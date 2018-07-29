المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: الندية تسبب النفور بين الزوجين

كتب إسماعيل رفعت

أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن النفور الأسرى يحدث بسبب الندية وسط دائرة صراع، مما يتسبب فى النفور والخرس الزوجى.

وأضاف عاشور، فى تصريحات صحفية، أن الزواج قائم على التكامل، أما التنافر والندية فيفسد الحياة الزوجية، حيث إن مقدار النجاح يتحقق على قدر تكامل خصائص الزوج والزوجة.

وأوضح عاشور أن فترة الخطوبة وظيفتها قياس خصائص الزوج والزوجة وتكاملها، أما إذا وجدت الغيرة والتسلط فى العلاقة والندية فإن العلاقة سوف تنتهى بالتنافر والخلاف والخرص الزوجى.

وأشار عاشور إلى أن المجتمع يقف على الأسرة التى هى عصب المجتمع، حيث تقوم الحياة على التكامل، بأن يكون الزوجان سترا وغطاء كل على الآخر، وأن يغطى كل طرف على نقائص الآخر.