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الصحة: ارتفاع ضحايا أتوبيس بورسعيد إلى 9 وفيات و18 مصاباً

الأحد، 29 يوليه 2018 01:11 م
الصحة: ارتفاع ضحايا أتوبيس بورسعيد إلى 9 وفيات و18 مصاباً حادث - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الوفيات والمصابين فى حادث إنقلاب أتوبيس بمحافظة بورسعيد إلى 9 وفيات و18 مصاباً.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المصابين وحالات الوفاة تم نقلهم بـ 20 سياراة إسعاف مجهزة إلى مستشفى بورسعيد العام، مشيراً إلى أن الإصابات تراوحت مابين نزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، وكسور بالساق والزراع، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالبطن والصدر، وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.
 
الجدير بالذكر أنه فور وقوع الحادث كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، الدكتور عادل تعيلب، بمتابعة حالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم، حيث يتواجد الأخير فى مستشفى بورسعيد العام على رأس الأطقم الطبية للتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمصابين.

 


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اتوبيس

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