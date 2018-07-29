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السيسي: "مستعد أنزل بيكم يا شباب مصر الشوارع واشيل وانضف معاكم"

الأحد، 29 يوليه 2018 05:51 م
السيسي: "مستعد أنزل بيكم يا شباب مصر الشوارع واشيل وانضف معاكم" الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى - سمير حسنى - أيمن رمضان - إبراهيم حسان - محسن البديوى
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مؤشر الموقف الأمنى والاستقرار فى تصاعد مستمر، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قامت بتأمين الحدود الغربية تأمينا جيدا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافى، متابعا: "بندمر كل يوم عربات محملة بالذخائر والأسلحة والمهربين، ودمرنا مش أقل من 2000 سيارة خلال العامين الماضيين".

 

وفيما يتعلق بالوضع الأمنى فى سيناء، قال الرئيس السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السادسة، الموقف فى سيناء فى تحسن متزايد يوميا.

 

وعن حالات الانفلات التى يشهدها الشارع المصرى، شدد الرئيس على أهمية بذل مزيد من الجهد فى ضبط الشارع المصرى كالمرور والمخلفات، معلقا بالقول: "مستعد انزل بيكوا يا شباب مصر فى الشوارع وأبقى معاكم وأشيل وأنظف، وأنا قلت الكلام ده لوزير الشباب وقلتله لازم نتحرك وننزل بشبابنا وشابتنا علشان مش هانقدر نستمر ونقبل الواقع اللى احنا فيه ونغيره بإيدينا".


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