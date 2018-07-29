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السيسي أول 2013 كنا نقول بالكلية الحربية "الدولة فى طريقها لمشكلة كبرى"

الأحد، 29 يوليه 2018 05:09 م
السيسي أول 2013 كنا نقول بالكلية الحربية "الدولة فى طريقها لمشكلة كبرى" السيسى
كتب محمد الجالى - سمير حسنى – أيمن رمضان - إبراهيم حسان – محسن البديوى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لم يكن هناك أى شكل تآمرى للجيش على النظام السابق حتى يسقطه، وتابع: "بأقسم بالله سبحانه وتعالى أنه لم يكن هناك أى شكل من أشكال التآمر لإسقاط الدولة فى هذا الوقت".

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الوطنى السادس للشباب، المنعقد بجامعة القاهرة، أن من أنقذ مصر هو الحق سبحانه وتعالى، مستكملا: "محدش كان بيشتغل وفاتح الورق غيرنا، وكنا بنقول هنعمل كذا.. وهيطلع البيان الفلانى بالصيغة دى.. والكلام ده كنا بنعمله فى إطار حاجتين.. إن إحنا لا نتآمر وإننا نعطى القائمين فى الوقت ده على الأمر الإحساس بحجم الخطر، ولو جبتوا على مواقع التواصل المسير الخاص بتطورات الأزمة اللى مرينا بيها هتجدوا إن فيه كلام كان بيتقال.. نحن سندخل إلى نفق مظلم".

 

واستكمل الرئيس فى شرحه عن أزمة النظام السابق: "فى أول 3 شهور من 2013 كنا بنقول فى الكلية الحربية إن البلد رايحة لمشكلة كبيرة"، مؤكدا أنه إذا سقطت مصر لسقطت المنطقة بأكملها، وبشهادة كل الأشقاء فى المنطقة لإراكهم هذا الأمر، مردفا: "الأمور ممكن توصل لكده لو مخدناش بالنا وازلقنا.. ولو دخلنا النفق مش هنقدر نطلع منه.. والموضوع مش قوة جيش ولا شرطة لكن قوة شعب".


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