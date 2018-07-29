video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى لـ"وزير الكهرباء": 20 مليار جنيه حجم الهدر.. ومحمد شاكر يرد: العام الحالى

الأحد، 29 يوليه 2018 06:51 م
السيسى لـ"وزير الكهرباء": 20 مليار جنيه حجم الهدر.. ومحمد شاكر يرد: العام الحالى الرئيس السيسى
كتب أيمن رمضان - إبراهيم حسان - محسن البديوى - كريم كشك
إضافة تعليق

أحرج الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بسؤال خلال جلسة "اسأل الرئيس" قائلا: "بتاخد من الحكومة حق الكهرباء يا دكتور"، الأمر الذى جعل شاكر يرد قائلا: "احنا اتفقنا مع وزارة المالية هذا العام إننا هنحصل على حقنا مباشرة ومش هننتظر تروح الهيئات المختلفة وتيجيلنا تانى".

وقال الرئيس السيسى، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الوطنى السادس للشباب، المنعقد بجامعة القاهرة، إن حجم الهدر فى قطاع الكهرباء يصل إلى  20 مليار جنيه.

 

وعن ترشيد الاستهلاك قال الرئيس ضاحكا: "انتو فى رمضان بتعملوا ايه؟ دا ربع الأكل اللى بيتعمل بيترمى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى: ليس بيننا وبين الكفاءات حاجز ونعمل على تأهيل الشباب

السيسى

مؤتمر الشباب

جامعة القاهرة

جلسة اسال الرئيس

المؤتمر الوطنى السادس للشباب




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة