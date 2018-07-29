السيسى لـ"وزير الكهرباء": 20 مليار جنيه حجم الهدر.. ومحمد شاكر يرد: العام الحالى

كتب أيمن رمضان - إبراهيم حسان - محسن البديوى - كريم كشك

أحرج الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بسؤال خلال جلسة "اسأل الرئيس" قائلا: "بتاخد من الحكومة حق الكهرباء يا دكتور"، الأمر الذى جعل شاكر يرد قائلا: "احنا اتفقنا مع وزارة المالية هذا العام إننا هنحصل على حقنا مباشرة ومش هننتظر تروح الهيئات المختلفة وتيجيلنا تانى".

وقال الرئيس السيسى، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الوطنى السادس للشباب، المنعقد بجامعة القاهرة، إن حجم الهدر فى قطاع الكهرباء يصل إلى 20 مليار جنيه.

وعن ترشيد الاستهلاك قال الرئيس ضاحكا: "انتو فى رمضان بتعملوا ايه؟ دا ربع الأكل اللى بيتعمل بيترمى".