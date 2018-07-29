الرئيس الصومالى يبدأ زيارة إلى إريتريا

أديس أبابا (رويترز)

بدأ الرئيس الصومالى زيارة نادرة إلى إريتريا، السبت فى إشارة إلى سعى أسمرة لاستغلال فرصة التقارب مع إثيوبيا لتحسين علاقاتها مع دول المنطقة.

ويمثل قرار الرئيس الإريترى إسياس أفورقى دعوة الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو فصلا جديدا فى العلاقات بين البلدين بعد توترها على مدى سنوات.

وقالت وزارة الإعلام الإريترية إن المحادثات ستركز على "القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين".

واتهمت حكومات صومالية سابقة إريتريا بإمداد المتشددين بالأسلحة التى يقاتلون بها حكومة مقديشو، وقالت إريتريا إن تلك الاتهامات محض تلفيق من إثيوبيا.

ونشبت حرب على الحدود بين إريتريا وإثيوبيا فيما بين عامى 1998 و2000 أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى. ووقع البلدان اتفاق سلام فى أبريل نيسان الماضي.

وكانت أسمرة انسحبت من الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) عام 2007 احتجاجا على توغل قوات إثيوبية فى أراض صومالية لقتال المتشددين.