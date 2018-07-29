الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج الشبابية المتميزة بمؤتمر الشباب

كتب أيمن رمضان

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من النماذج الشبابية المتميزة خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى الدورى السادس للشباب ومنهم أحمد صلاح السيد طب المنصور الحاصل على المركز الثانى على مستوى العالم ضمن مشروع كبد آمن ضمن مشروعات الاتحاد الدولى لطلاب الطب لعام 2017 وحاصل على المركز الأول فى مسابقة الطالب المثالى بجامعة المنصورة.

وكرم الرئيس السيسى، باسم عبد العزيز عمر هندسة بنها والحاصل على الأول فى مسابقة تحديات البرمجة التنافسية بالمجر، ومحمد عمر محمد خيرى حقوق الزقازيق لتفوقه فى كل مراحل التعليم منذ الصغر وحاصل على المركز الأول فى مسابقة دورى المعلومات العلمية على مستوى الجامعات المصرية.