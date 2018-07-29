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الأحد، 29 يوليه 2018 08:05 م
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الداخلية توجه قوافل طبية لمراكز الشباب للكشف على 163 حالة

الأحد، 29 يوليه 2018 03:44 م
الداخلية توجه قوافل طبية لمراكز الشباب للكشف على 163 حالة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تواصل وزارة الداخلية تقديم المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى.  

وقام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة ومستشفى الشرطة بمدينة نصر، والشرطة بالإسكندرية  بتوقيع الكشف الطبى على 163 حالة متنوعة ، وذلك خلال يوم الجمعة الموافق 27 يوليو الجارى فى الفترة من الساعة الثانية مساء حتى الخامسة مساء.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة ..لاسيما فى مجال الرعاية الطبية.

 

 


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