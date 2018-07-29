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التموين: بدء إضافة المواليد الجدد على البطاقات الأربعاء المقبل

الأحد، 29 يوليه 2018 10:06 ص
التموين: بدء إضافة المواليد الجدد على البطاقات الأربعاء المقبل على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية،  بدء إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أول أغسطس ولمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم صرف السلع للمواليد الجديدة اعتبارا من شهر نوفمبر وعلى أقصى تقدير فى شهر ديسمبر، حيث  يتم حاليا عمل الاستعدادات اللازمة وتقييم  مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، للتأكد من جاهزية المكاتب لإضافة المواليد الجديدة، وقد تحتاج بعض المكاتب إلى أجهزة كومبيوتر، أو غير ذلك من العوامل التى يحتاجها الموظف لتسجيل البيانات.
 
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد أكد  فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فتح باب إضافة المواليد أول شهر أغسطس المقبل  من خلال تسجيل  البيانات على موقع الوزارة، وكذلك من خلال مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من إضافة المواليد ستتضمن الأسر الأولى بالرعاية مثل المستفيدين من معاش الضمان وتكافل وكرامة ، مشيرا إلى أن عملية تقييم المكاتب ، ستحدد ما هى المكاتب التى ستعمل فترة ثانية بعد الظهر، بالإضافة إلى الاحتياجات اللازمة لهذه المكاتب.
 

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