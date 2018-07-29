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البرلمان يقر 6 مشروعات مقدمة من النواب خلال دور الانعقاد الثالث.. اعرف التفاصيل

الأحد، 29 يوليه 2018 05:00 ص
البرلمان يقر 6 مشروعات مقدمة من النواب خلال دور الانعقاد الثالث.. اعرف التفاصيل مجلس النواب - أرشيفية
كتبت نورا فخرى
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شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الأنعقاد الثالث من عمره النيابي (5 سنوات)، الموافقة علي 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب وعشر اعضاء المجلس، من أصل 197 مشروع قانون أقره البرلمان، وفي مقدمتها مشروع القانون المقدم من النائب محمد علي يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام.

 

ويأتي مشروع القانون، إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعي في تشجيع  المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، لاسيما في ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي مبلغ 200 مليار جنية برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة لاسيما العربات المتنقلة وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل علي حل هذه الاشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.

 

 

ويعد مشروع القانون، الذي يتكون من 17 ماده، أول محاولة متكاملة في تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، والذي يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعما للشباب ومحاربة البطالة.

 

 

وشملت مشروعات القوانين النيابية التي أقرها مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من أكثر من عشر الأعضاء بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأرهابية والأمنية وأسرهم. 

 

كما أقر المجلس، مشروع قانون المقدم نيابي بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع القانون المقدم من أكثر من عشر الاعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 في شأن العمد والمشايخ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنى 1982 في شأن سجل المستوردين. 

 

 

وأخيراً، جاء مشروع القانون المقدم من عشر أعضاء مجلس النواب، والذي اقره البرلمان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنه 2005 بشأن قانون الضريبة علي الدخل. 

 

 


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