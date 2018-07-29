البترول: التزام جميع شركات التوصيل بقرار توصيل غاز المنازل بقسط 30 جنيه

كتب: أحمد أبو حجر

أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على التزام جميع شركات التوصيل العاملة بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقرار المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية بتطبيق النظام الذى تم الإعلان عنه بتقسيط توصيل الغاز الطبيعى بقيمة 30 جنيهاً شهريا على فاتورة الاستهلاك وبدون مقدم تعاقد على مدى 6 سنوات.

وأضافت الشركة فى بيان اليوم أن ذلك سيسهم فى زيادة إقبال المواطنين على التعاقد وتخفيف الأعباء المالية عليهم للاستفادة بهذه الخدمة الحضارية المتميزة وهو ما ينعكس بقوة على تحقيق أهداف الدولة فى إحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز وبالتالى تقليل عبء استيراده عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الشركة القابضة أن المناطق التى يتم توصيل الغاز الطبيعى لها بنظام التقسيط بدون فوائد على مدى6 سنوات هى المدن والقرى ومشروعات الإسكان الإجتماعى والقومى بمختلف محافظات مصر التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة ويستمر تطبيق التقسيط لحين الانتهاء من توصيل كافة العملاء المتعاقدين أو لمدة تصل إلى 3 سنوات أيهما أكبر وطالبت شركات توصيل الغاز بالتيسير على المواطنين فى إجراءات التعاقد وكذلك استخدام كافة الوسائل المختلفة لتعريف المواطنين بنظام التقسيط الجديد من خلال تعليق لافتات فى مناطق التوصيل وكذلك بالإعلان فى الإذاعات المحلية ودور العبادة أو من خلال أرقام هواتف شركات التوصيل المخصصة لخدمة العملاء.