الأموال العامة تضبط شخصين للإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى

كتب : محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على شخصين لقيامهم بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وأكدت معلومات وتحريات أحد الجهات المعاونة لإدارة مكافحة الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبالبحث والتحرى أسفرت نتائج إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام كلٍ من محمد.أ.أ مواليد 1991 " يحمل جنسية إحدى الدول العربية" صاحب محل بذات المنطقة.

و محمود.ب.ع مواليد 1982 "شقيق الأول" يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومقيمان بمنطقة النزهة بمصر الجديدة محافظة القاهرة.. بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، فضلًا عن ممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام " المقاصة ".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران وبحوزة الثانى مبالغ مالية 27 ألف دولار أمريكى، 8600 جنيه مصرى.. حصيلة نشاطهم فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأضاف الأول أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهم الثانى متحصلات نشاطه الإجرامى.