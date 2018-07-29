ارتفاع حصيلة ضحايا زلزل جزيرة لومبوك الإندونيسية لـ 12 قتيلا

(رويترز)

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة جزيرة لومبوك السياحية فى إندونيسيا، اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا ودفع القرويين إلى الفرار نحو الحقول المفتوحة لتجنب انهيار المباني.

وتسبب الزلزال، الذى ضرب الجزيرة فى الصباح الباكر أثناء نوم كثير من الناس، فى إصابة نحو 40 شخصا.

وانقطع التيار الكهربائى فى المنطقة الأكثر تضررا وهى سيمبلون ومنحدرات جبل رينجانى فى الجانب الشمالى من الجزيرة.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم وكالة التخفيف من أثر الكوارث، إن ماليزية تبلغ من العمر 30 عاما كانت تزور جبل رينجانى من بين القتلى. وأضاف أن المنطقة أغلقت مؤقتا أمام المتسلقين بسبب وجود تقارير عن انهيارات أرضية محتملة.

وقال الناس يتجمعون فى الشوارع وفى الحقول لتجنب المبانى المنهارة... التركيز الرئيسى الآن على الإجلاء والإنقاذ. ما زال بعض المصابين يتلقون العلاج فى العيادات.

ونصبت خيمة للطوارئ فى شارع فى سيمبلون لعلاج المصابين بسبب تضرر المستشفى المحلى فى الزلزال فيما نقل من هم فى حالة حرجة لمستشفيات أخرى.

وقالت سيتى سومارنى وهى من سكان سيمبلون حدث الأمر بشكل مفاجئ جدا فى نحو الساعة السادسة صباحا. فجأة انهار كل شيء... كان طفلى داخل المنزل لكنه نجا لحسن الحظ.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترا شمال شرقى مدينة ماتارام على الطرف الشمالى من جزيرة لومبوك لكن السكان شعروا أيضا بالزلزال فى غرب جزيرة بالى المجاورة وهى الوجهة السياحية الأولى فى إندونيسيا.