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ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار خلال 2017

الأحد، 29 يوليه 2018 10:44 ص
ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار خلال 2017 رجب طيب أردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
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ارتفع حجم التبادل التجارى بين كلا من إسرائيل وتركيا منذ تولى رجب طيب أردوغان مقاليد الحكم فى عام 2002 ، وعلى مدار 15 عاما شهدت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب تطورا كبيراً رغم ما شابهة من توترات .

وكشفت صحيفة "زمان" التركية النقاب عن أن حجم التبادل التجارى زاد بواقع 2.5 ضعفًا، حيث ارتفعت الصادرات بواقع 3 أضعاف ما كانت عليه وارتفعت الواردات بواقع 1.8 ضعف ما كانت عليه.

وبلغ حجم التبادل التجارى فى عام 2017 فقط 2856 مليون دولار رغم الاعتراضات الظاهرية التى أعرب عنها أردوغان عقب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وكانت المعارضة التركية طالبت بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل عقب مقتل نحو 60 متظاهرا على الأقل في قطاع غزة خلال مسيرات العودة الكبرى، وتم رفض أي مقترح حول إلغاء الاتفاقيات الثنائية بين البلدين من البرلمان بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، بل واتهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو المطالبين بإلغاء الاتفاقيات بالانتهازيين.

 

 

 

 

 


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