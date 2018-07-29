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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 29 يوليه 2018 10:22 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع طفيف.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.40%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.42%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16%.
 
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى تعاملات على ارتفاع طفيف ليغلق بالقرب من مستوى 15,200 نقطة، وذلك وسط أحجام جيدة، وجاء ذلك نتيجة لظهور بعض القوى الشرائية التي ظهرت بعد وصول الأسهم لمستويات جاذبة مثل أسهم مصر الجديدة  والقلعة القابضة والمجموعة المالية هيرميس. 
 
 
وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه على الرسم البيانى الساعة المؤشر يحال تكوين شكل وتد هابط و في حالة تمكنه من ذلك يستطيع المؤشر أن يرتد لمستويات 15,300-15,500نقطة، وبالرغم من ذلك فمازال الشكل العام غير مطمئن، ونصحت بمتابعة كل سهم على حدى مع مراعاة مستويات ايقاف الخسارة.
 

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