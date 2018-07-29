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إغلاق طريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوى جزئياً بسبب أعمال تطوير لمدة 10شهور

الأحد، 29 يوليه 2018 09:22 ص
إغلاق طريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوى جزئياً بسبب أعمال تطوير لمدة 10شهور اغلاق طريق-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تبدأ اليوم اﻷحد، الادارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة، إجراءات الإغلاق الجزئى لطريق " القاهرة - بلبيس" الصحراوى لمدة 10 أشهر بسبب أعمال توسعة وتطوير للطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأكد مصدر أمنى بأنه فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى، أعمال توسعة ورصف طريق القاهرة – بلبيس الصحراوى فى الاتجاهين سيتم إجراء إغلاق جزئى للطريق، لافتا إلى أن الاعمال تكون عبارة عن توسعة الطريق فى المسافة من تقاطعة مع الطريق الدائرى الأوسطى حتى بوابات تحصيل الرسوم ببلبيس بطوال 12 كيلو، مع استحداث حارة مرورية بكل اتجاه من الجزيرة الوسطى.

وأشار المصدر، إلى أن الأعمال ستكون لمدة عشرة أشهر تبدأ اليوم اﻷحد 29 يوليو، وسوف تكون اﻷعمال ليلا ونهارا على مدار الـ24 ساعة، وسيتم وضع العلامات والإرشادات اللازمة.

 

 


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