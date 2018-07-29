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الأحد، 29 يوليه 2018 05:24 م
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إغلاق طريق "الزقازيق - بنايوس" نتيجة هبوط أرضى بسبب انفجار ماسورة مياه

الأحد، 29 يوليه 2018 04:35 م
إغلاق طريق "الزقازيق - بنايوس" نتيجة هبوط أرضى بسبب انفجار ماسورة مياه هبوط أرضى بسبب كسر ماسورة مياه - ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلنت مديرية الطرق والنقل بالشرقية، عن غلق طريق الزقازيق - بنايوس بداية من كوبرى بنايوس الأول أمام مدارس الشريف الخاصة حتى كوبرى بنايوس الثانى، وذلك بسبب انفجار ماسورة خط المياه بالطريق أمام منزل المستشار عطية النادى، مما أدى إلى هبوط وتكسير بالأسفلت وجعل الطريق غير صالح للمرور ويمثل خطورة على المارة والسيارات.

 

وأضافت مديرية الطرق والنقل بالشرقية، أنه تم توفير طريق بديل للمارة والسيارات وهو الطريق الترابى الجسر الأيمن لبحر بهنباى المجاور للطريق المتجه من الزقازيق إلى بنايوس / بهنباى والعكس، وذلك لحين اتمام عملية الإصلاح من قبل الجهة المختصة.


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