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الأحد، 29 يوليه 2018 07:26 م
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إسبانيا تنقذ أكثر من 200 مهاجر فى البحر المتوسط

الأحد، 29 يوليه 2018 07:18 م
إسبانيا تنقذ أكثر من 200 مهاجر فى البحر المتوسط مهاجرين - أرشيفية
مدريد (أ ف ب)
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أعلنت أجهزة الانقاذ الإسبانية الأحد، أنها أنقذت أكثر من 200 مهاجر فى البحر المتوسط، فيما توجه وزير الداخلية الإسبانى إلى موريتانيا سعيا إلى تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الإسبانى إنه تم إنقاذ 211 مهاجرا كانوا يستقلون 21 زورقا فى مضيق جبل طارق الذى يفصل إسبانيا عن المغرب، وأوضح أنه سيتم نقلهم إلى ميناء الجزيرة فى الإندلس.

وكان خفر السواحل الإسبان أنقذوا الجمعة والسبت، أكثر من 1200 مهاجر فى المنطقة نفسها، وباتت إسبانيا هذا العام أول مدخل للمهاجرين إلى أوروبا متجاوزة إيطاليا.

ويلتقى وزير الداخلية الإسبانى فرناندو جراندى-مارلاسكا الاثنين، نظيره الموريتانى فى نواكشوط، وأملت الوزارة فى بيان بأن يتيح هذا الاجتماع "تعزيز التعاون على صعيد الهجرة ومكافحة الإرهاب".

وخلال زيارة لميناء مدينة "الجزيرة" السبت، لمعاينة عمل قوات النظام والصليب الأحمر، طالب وزير الداخلية الإسبانى بـ"حل أوروبى لمشكلة الهجرة".

وأضاف أن الحكومة فى صدد افتتاح مركز إيواء يتسع لـ600 شخص فى الميناء.

واندفع مزيد من المهاجرين فى اتجاه إسبانيا انطلاقا من الجزائر أو المغرب بعدما قررت إيطاليا إغلاق موانئها أمام المهاجرين.

ووصل أكثر من 20 ألفا و992 مهاجرا إلى سواحل إسبانيا منذ بداية العام وقضى 304 خلال محاولتهم العبور، وفق إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة يعود إلى 25 يوليو.

 


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