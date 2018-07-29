أوقاف بنى سويف: تشكيل لجنة لتعريف المواطنين بأهمية صكوك الأضاحى

بنى سويف : هانى فتحى

قرر فضيلة الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف تشكيل لجنة خاصة بصكوك الأضاحى برئاسة فضيلة الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير الإدارة ومفتش كل منطقة وذلك للنزول على أرض الواقع لجموع الناس وشرح لهم فائدة الصكوك والخير الذى يعوم على الفقراء .

وعقدت مديرية أوقاف بنى سويف اليوم الأحد اجتماعها الشهرى بحضور فضيلة الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارة أوقاف الواسطى وفضيلة الشيخ رمضان محمود مفتش المساجد وعدد كبير من الأئمة حيث ناقش الاجتماع ضرورة حس جموع المصليبن على صكوك الأضاحى وبذل اقصى جهود من الأئمة بتوضيح هذا الأمر لعامة الناس.

كما ناقش الاجتماع ضرورة التنبيه على الأئمة بضرورة الاهتمام بترشيد المياه وسرعة تركيب الحنفيات المخصصة لهذا الغرض والمتوفره بالمحافظة، والتنبية على ضرورة الاهتمام بوحدة الموضوع والموضعات التى تختارها الوزارة وكذلك الالتزام بالوقت المحدد من قبل الوزارة، كذلك الاهتمام بالدروس اليومية وبدرس الراحة الأسبوعى وبالقافلة الاسبوعية.



