video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف بنى سويف: تشكيل لجنة لتعريف المواطنين بأهمية صكوك الأضاحى

الأحد، 29 يوليه 2018 03:17 م
أوقاف بنى سويف: تشكيل لجنة لتعريف المواطنين بأهمية صكوك الأضاحى الأئمة
بنى سويف : هانى فتحى
إضافة تعليق

قرر فضيلة الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف تشكيل لجنة خاصة بصكوك الأضاحى برئاسة فضيلة الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير الإدارة ومفتش كل منطقة وذلك للنزول على أرض الواقع لجموع الناس وشرح لهم فائدة الصكوك والخير الذى يعوم على الفقراء .

وعقدت مديرية أوقاف بنى سويف اليوم الأحد اجتماعها الشهرى بحضور فضيلة الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارة أوقاف الواسطى وفضيلة الشيخ رمضان محمود مفتش المساجد وعدد كبير من الأئمة حيث ناقش الاجتماع  ضرورة حس جموع المصليبن على صكوك الأضاحى وبذل اقصى جهود من الأئمة بتوضيح هذا الأمر لعامة الناس.

كما ناقش الاجتماع ضرورة التنبيه على الأئمة بضرورة الاهتمام بترشيد المياه وسرعة تركيب الحنفيات المخصصة لهذا الغرض والمتوفره بالمحافظة، والتنبية على ضرورة الاهتمام بوحدة الموضوع والموضعات التى تختارها الوزارة وكذلك الالتزام بالوقت المحدد من قبل الوزارة، كذلك الاهتمام بالدروس اليومية وبدرس الراحة الأسبوعى وبالقافلة الاسبوعية.


 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توريد 81 طن مخلفات لمصنع تدوير القمامة بمدينة سمسطا ببنى سويف

بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اوقاف بنى سويف




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة