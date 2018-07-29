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الأحد، 29 يوليه 2018 04:49 م
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"أمن القليوبية" يكثف جهودة لكشف غموض تغيب فتاة بشبين القناطر

الأحد، 29 يوليه 2018 04:16 م
"أمن القليوبية" يكثف جهودة لكشف غموض تغيب فتاة بشبين القناطر الفتاة المتغيبة
القليوبية نيفين طه
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تكثف مباحث مركز شبين القناطر، جهودها لكشف غموض تغيب فتاة بقرية كفر طحا، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، أخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغا من محمد شحات فلاح ومقيم كفر طحا، يفيد بتغيب نجلته " زينب" 18 سنة ومقيمة ذات العنوان.

 

وقال والد المتغيبة، إنه تلقى عدد من الرسائل منها " زينب بنتك ماتت"، " بنتك فى مصر"، " انت مين"، وذلك من رقم هاتف 01121604322، وعندما حاولت الاتصال به تبين أنه مغلق، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تم تحرير محضر رقم 6234 إدارى مركز شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.


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