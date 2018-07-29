أبو الغيط يرسل وفدا من الجامعة العربية لجزر القمر لتسليم رسالة للرئيس عثمانى

كتب مصطفى عنبر

قال السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إنه تلبية للدعوة التى تلقتها جامعة الدول العربية من حكومة جمهورية القمر المتحدة بشأن الاستفتاء الشعبى حول الدستور القمرى والمقرر عقده غدًا الاثنين.

وكلف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفدًا مصغرًا من الأمانة العامة برئاسة السفير صالح سحبون رئيس بعثة الجامعة العربية فى أديس أبابا بزيارة جمهورية القمر المتحدة خلال فترة الاستفتاء.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم أمين عام جامعة الدول العربية، أن وفد الأمانة العامة سيقدم خلال الزيارة خطابًا موجهًا من الأمين العام إلى الرئيس غزالى عثمانى رئيس جمهورية القمر المتحدة، كما سيجرى الوفد لقاءات مع قيادات وطنية قمرية، وممثلى أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدنى، وذلك فى إطار الدعم العربى لمسيرة السلام والتنمية والاستقرار فى البلاد.