30 طالبا وعضو هيئة تدريس من جامعة كفر الشيخ يشاركون بمؤتمر الشباب السادس

كفر الشيخ – محمد سليمان

يشارك 30 طالبا من طلاب كليات جامعة كفر الشيخ، وعضو هيئة تدريس فى مؤتمر الشباب السادس الذى يُعقد الآن بجامعة القاهرة بمشاركة حوالى 3 آلاف شاب من الجامعات المصرية بالمحافظات، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدداً من كبار رجال الدولة والوزراء ورؤساء الجامعات.

قال على صبرى، مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، يشارك فى مؤتمر الشباب 30 طالباً وطالباً عضو هيئة تدريس، من بينهم 20 طالبا رشحتهم الجامعة بتوجيهات الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، منهم من حصلوا على مراكز على مستوى الجمهورية وهناك من رشحهم اتحاد طلاب الجامعات المصرية من بينهم إيمان كلبوش رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ.

وأضاف صبرى، لـ"اليوم السابع" حرص الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ على اختيار الطلاب المتمزين والمتفوقين، والطلاب الذين يشاركون فى المؤتمر عبدالرحمنن محمد عبدالرحمن بالفرقة الرابعة كلية الصيدلة، وأسماء محمد عبدالعال أبو نعامة، الفرقة الثالثة، تربية نوعية، وأشرف محمد غانم مصطفى، الفرقة الثالثة كلية الأداب، وأحمد مجدى عبدالقادر العصار، الفرقة الثالثة بكلية العلاج الطبيعى، ولؤى السيد عبدالرزاق الدروانى، الفرقة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي، ومحمد رفعت محمد يوسف، الفرقة الأولى كلية الطب البشرى، وعبدالرحمن محمد أبو جاد، الفرقة الأولى كلية الألسن، ونرمين محمد أحمد فوده، الفرقة الثالثة علوم، ومريمك السيد السيد الشرقاوى، الفرقة الثالثة كملية الأداب، وروضه عبدالحليم مصطفى عكاشه، الفرقة الثانية كلية التربية الرياضية، وماركة عادل لطفى يوسف، الفرقة الثالثة كلية التربية النوعية، وأحمد محمد حسنى ذكرى، كلية الأداب، وعبدالعزيز محمد عبدالغزيز سرحان، الفرقة الثالثة كلية العلاج الطبيعى، ومحمد أشرف محمد عبدالحليم، الفرقة الثالثة كلية التربية، وشروق محمد يوسف غازى صقر، الفرقة الرابعة كلية الزراعة، وعبد الرحمن أيمن حسن عكاشة كلية الطب.

وشارك فى المؤتمر الدكتور على أبو شوشة، والدكتور عبد الرازق دسوقى، والدكتور حسن يونس، والدكتور رشدى شوقى رشدى العدوى، أستاذ مساعد بكلية الزراعة، والدكتورة منى عبد العاطى أحمد محمد، مدرس بكلية الطب البشرى، وعضو مجلس نواب، والدكتورة يمان عبدربه يوسف أحمد، مدرس مساعد بكلية التربية النوعية.