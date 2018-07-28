10 معلومات توكد نجاح محمد شاكر وزير الكهرباء فى تطوير القطاع

كتبت رحمة رمضان

تمكن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، من تحقيق العديد من الإنجازات خلال ال5 سنوات الماضية ، أهمها القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى تماما علاوة على ان مصر أصبحت تملك أكبر وأحدث محطات العالم لتوليد الكهرباء سواء تقليدية أو شمسية أو رياح ، و فيما يلى ترصد اليوم السابع لقراءها اهم المعلومات التى توكد نجاح محمد شاكر وزير الكهرباء فى تطوير القطاع فى 10 معلومات وهى كالآتى:



1- تمكنت وزارة الكهرباء من إضافة 25 ألف ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء خلال ال4 سنوات الماضية.



2- إعداد خطة لتطوير شبكة نقل الكهرباء بإضافة 2000 كيلو متر جهد 500 كيلو فولت للقضاء على مشاكل الانقطاعات بمحافظات الصعيد الناتجة عن انخفاض الجهد ، و تبلغ تكلفة تطوير شبكة النقل 18 مليار جنيه وهو ما يعادل ضعفين ما تم خلال 60 عاما الماضيين ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الخطة نهاية العام الحالى.



3- إعداد خطة لتطوير شبكة توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية بتكلفة بلغت 24 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالى.



4- الانتهاء من إنشاء و تشغيل أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء بالعالم ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة و البرلس بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى زمن قياسى و التى تنفذها شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 6 مليار يورو.



5- الانتهاء من إنشاء أول محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات بمنطقة بنبان بأسوان التى تستوعب 40 محطة شمسية و هو الموقع الأكبر على مستوى العالم.



6- الانتهاء من إنشاء و تشغيل أكبر محطة رياح بالعالم و الأحدث بالشرق الأوسط بقدرة 580 ميجا وات بجبل الزيت.



7- توقيع العقود النهائية الخاصة بإنشاء اول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.



8-البدء فى اجراءات إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بقدرة 6 الآف ميجا وات بالحمراوين و التى تعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.



9-البدء فى مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار من خلال مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجا وات كمرحلة أولى.

10 - إنهاء جزء كبير من مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة من خلال تركيب 5 ملايين 700 ألف عداد مسبوق الدفع ومن خلال التعاقد مع شركة مدنية لتسجيل قراءة العدادات.

