وفد من جامعة أسيوط يشارك فى مؤتمر الشباب بالقاهرة

أسيوط ـ محمود عجمى

يشارك وفد من جامعة أسيوط بقيادة الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شحاتة غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، فى فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، والذى يتم تنظيمه اليوم على مدى يومين بجامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور شحاتة غريب، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن وفد جامعة أسيوط يتكون من 16 فردًا ما بين شباب أعضاء هيئة التدريس و10 طلاب من المتميزين بمختلف الكليات فى الأنشطة المتنوعة، للمشاركة فى جلسات المؤتمر وإبداء الآراء نحو استراتيجية بناء الإنسان المصرى واستراتيجية تطوير التعليم لبناء إنسان مصرى مجتمعيا ورياضيا وصحيا وثقافيا وتعليميا.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، لـ"اليوم السابع": أن جامعة أسيوط تولى اهتماما بتنمية قدرات الطلاب ودعم الأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجيعهم على تنمية مواهبهم الفنية والرياضية، وهو ما يمثل جانب أساسى ومهم فى مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار فى مختلف المجالات.

وأضاف أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط، أن مشاركة شباب كليات جامعة أسيوط فى المؤتمر فرصة لإبداء الرأى فى قضايا الإصلاح الاقتصادى التنمية العمرانية، والمشروعات القومية العملاقية التى تولى الدولة اهتماما كبيرا للانتهاء من تنفيذها.