وفد مصر بـ "المحامين العرب" يحبط مساعى أمين الاتحاد لنقل مقر الأمانة العامة

رسالة بيروت : محمد السيد

أكد عبد الجواد أحمد عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين، رفض وفد مصر لتبرير الأمين العام ناصر الكوريونى، نقل اجتماع الأمانة العامة للاتحاد من مقره الأساسى بالقاهرة إلى بيروت، بعدم قدرة الوفد العراقى الحصول على تأشيرات دخول مصر.

وأضاف عبد الجواد فى تصريحات له على هامش اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب فى بيروت، أن ما ذكره الكريونى غير صحيح وغير مقبول و أن نقل اجتماع الأمانة العامة خارج دولة مقر الاتحاد مخالف للقانون و لتقاليد وعرف أعمال الاتحاد منذ إنشائه، مؤكدا أن قانون الاتحاد يمنع ذلك إلا فى أحوال استثنائية لم تتوافر شروطها فى تلك الحالة.

وتابع عبد الجواد أحمد قائلا:" لم يطلب من نقابة محامى مصر المساهمة فى تسهييل إجراءات دخول الوفد العراقى، بل أن الأمين العام ناصر الكريونى ومنذ مجيئه يسعى لاستبعاد نقابة محامين مصر من ذلك المشهد، وفد مصر سواء من أعضاء الأمانة العامة أو مجلس نقابة محامى مصر يرفض استغلال ذلك فى نقل مقر الأمانة من القاهرة لغيره من العواصم العربية مع التاكيد على أن الاجتماع فى أى عاصمة أمر إيجابى ولكن بغير إطار الإساءة لمصر ونقابتها".

وشدد عبد الجواد أحمد على أن العلاقات المصرية العربية راسخة وقديمة و مستمرة و أقوى من استغلال مزاعم تعثر أو تأخر دخول الأشقاء العرب إلى مصر لأسباب قد تكون متعلقة بالمسئول بالاتحاد عن إجراءات وأوراق تسهيل ذلك الأمر من جانب المسئول عنها بالاتحاد فى ظل استبعاد نقابة مصر من المشهد وأن هذا لن ولم يؤثر على تغيير تلك العلاقات بشكل عام مع الأشقاء العرب وبشكل خاص مع العراقيين الذين حظوا من ذات الجهات المصرية مسبقا بتسهيلات و موافق أبعد من تلك المزاعم.

يذكر أن ناصر حمود الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أكد أن نقل اجتماع الأمانة العامة للاتحاد لانعقاده فى بيروت جاء بعد تعرقل دخول الأعضاء مصر ولعدم وجود تأشيرات لهم.