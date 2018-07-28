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وزير التعليم: وقوع حالات انتحار بسبب الثانوية العامة يؤكد خطأ المنظومة

السبت، 28 يوليه 2018 05:40 م
وزير التعليم: وقوع حالات انتحار بسبب الثانوية العامة يؤكد خطأ المنظومة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك ركيزة أساسية ضمن تطوير منظومة التعليم تسمى تحسين الحاضر، مشيراً إلى أن وقوع حالات انتحار بالمرحلة الثانوية لأطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ17 عام يؤكد على أن هناك خطأ بالمنظومة التعليمية التى نشأ عليها طلابنا وهو ما نعمل على تغييره الآن.

وأضاف "شوقى" خلال كلمته بجلسة "استراتيجية تطوير التعليم"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب،المنعقد على مدى يومين بجامعة القاهرة، قائلاً:"إذا كان التعليم هيوصل الناس للانتحار يبقا فيه حاجة غلط أكيد، وسبب الضغط العصبى على المواطنين هو ربط مستقبل الأطفال بفرصة واحدة وامتحان وأحد بشكل يعتمد على مهارة خاطئة وهى مهارة الحفظ، ونحن من وضعنا ذلك على النشء وجعلناهم ولمدة 10 سنوات يحضروا لهذا اليوم عن تطريق التلقين المتواصل وهذا أسمه صناعة الدرجات".

وتابع وزير التربية والتعليم، "أننا احترفنا علم صناعة الدرجات، وهنا مربط الفرس، ولابد من تغيير الطريقة التى يتم بها قياس مهارات الطلبة وهو ما نعمل عليه فى المنظومة الجديدة".

 

 


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