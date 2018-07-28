video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيوزويك: بوتين قد يقلل رهانه على ترامب كأداة يحقق بها أهدافه

السبت، 28 يوليه 2018 02:53 م
نيوزويك: بوتين قد يقلل رهانه على ترامب كأداة يحقق بها أهدافه بوتين وترامب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق
قالت مجلة "نيوزويك الأمريكية إن هناك إشارات على أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ربما يقلل رهانه على دونالد ترامب كأداة يمكن الاعتماد عليها لتعزيز أهداف روسيا الرئيسة ومنه  سعيه لرفع العقوبات الأمريكية وزرع الفوضى فى الانتخابات الأمريكية وتقويض الناتو والاتحاد الأوروبى، كما يقول الخبراء.
 
 
 
فبعد قمة هلسنكى المثيرة للجدل بين الرئيسين الأمريكى الروسى، استقبل المعلقون الروس توافق ترامب وبوتين بمزيد من القلق والشفقة والسخرية، وهو أمر لم يكن من الممكن قوله دون موافقة الكرملين، على حدد تعبير الخبيرة الأمريكية فى الدعاية الروسية جوليا دافيس. 
 
 
 
وتوضح الخبيرة فى المجلس الأطلنطى فى تصريحات لمجلة "نيوزويك" إن الإعلاميين فى روسيا يحصلون عادة على نسخة مطبوعة بشأن الموضوعات التى من المفترض أن يقوموا بمناقشتها والموقف الذى يفترض أن يتبنونه. وتابعت أن التعليق الإعلامى مراقب بشدة فى روسيا  ولن ينتهزوا فرصة للخروج عن النص.
 
 
 
وتقول دافيس إن الكرملين يزداد إحباطا بسبب القيود الكثيرة الموضوعة على ترامب من قبل الكونجرس بدءا من العقوبات الروسية وتطوير الترسانة النووية الأمريكية وزيادة الدعم العسكرى لأوكرانيا. وهناك أيضا تحقيقات مستمرة فى التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية من قبل المحقق الخاص روبرت مولر ولجنة مجلس الشيوخ وتحركات مستقلة  وإجراءات لا يمكن تصورها بالنسبة لروسيا.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يتسلح بالأرقام قبل التجديد النصفى للكونجرس.. الجمهوريون يستعرضون ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الأمريكى بأسرع وتيرة منذ 2014.. زيادة الصادرات وتراجع البطالة.. الرئيس ينسب الفضل لسياساته..وخبراء: نمو لن يدوم

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تسعى لإنشاء تحالف عربى مع دول الخليج ومصر والأردن

روسيا

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

التدخل الروسى

العلاقات الامريكية الروسية




لا تفوتك
فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة