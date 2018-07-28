موجز أخبار الساعة 10.. 6 رسائل من السيسي للمصريين فى مؤتمر الشباب

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها أهم الرسائل التى حملهتا كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه بفعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء..

6 رسائل من السيسي للمصريين فى مؤتمر الشباب.. الرئيس: نحن الوحيدون فى العالم أسسنا بنك للمعرفة.. ويؤكد: لو رفضتم الإصلاح الاقتصادى هتخرب.. لن ننجح إلا بكم ولا بد من أن يثق المجتمع فى القائم على التغيير

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصرى بضرورة تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادى، قائلًا: "لو أنتم رفضتوه مش هيكمل وهتخرب.. هنعمل إيه!.. أنتم من سيتحمل النجاح والفشل أيضًا بجانب الدولة".

الرئيس السيسي يكشف كواليس تولى طارق شوقى حقيبة التربية والتعليم

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كواليس تولى الدكتور طارق شوقى حقيبة وزارة التربية والتعليم، بعدما رفضها لعدة مرات عندما عرضت عليه، وتابع: "تحدثت مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم منذ عدة سنوات عندما كان فى المجالس المتخصصة، وعندما عرض عليه حقيبة الوزارة منذ 3 سنوات رفض .. ورفضه لم يكن تخلى بقدر أنه تحسب لأنه شايف أننا لازم نصلح وهل أننا قادرين على تحمل تكلفة الإصلاح ولا لا".

طارق شوقى: تدريب 200 ألف معلم 5 أغسطس المقبل على المنظومة الجديدة

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تدريب 200 ألف معلم بداية من 5 أغسطس المقبل على منظومة التعليم الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن التدريب لن يكون روتينى لمدة زمنية قصيرة وينتهى الأمر، بل سيكون هناك فريق من المدربين يمد لهم يد العون أثناء عملية التنفيذ.

المرور: إغلاق جزئى لطريق بلبيس الصحراوى لتوسعة "الدائرى" لمدة 10 أشهر

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة ، إجراء إغلاق جزئى لطريق " القاهرة - بلبيس" الصحراوى لمدة 10 أشهر.

فيديو.. "منصة الإرهاب" و"شاشة الدم" وجهان لعملة واحدة تسمى الجزيرة القطرية

لعبت قناة الجزيرة القطرية دورا كبيرا فى دعم التنظيمات الإرهابية فى المنطقة، من خلال توفير الملاذات لهم وتوفير منابر إعلامية عبر شاشاتها لنشر أفكارهم للمجتمعات العربية، وبث السموم من أجل تدمير الدول وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن ولييبا وغيرها، فأصبحت "الجزيرة" خادمة للتنظيمات الإرهابية على مدار الفترة الماضية ولازالت.

20 تصريحا للدكتور طارق شوقى تكشف ملامح نظام التعليم الجديد خلال مؤتمر الشباب

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خلال مشاركته فى فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطنى للشباب المقام فى جامعة القاهرة، العديد من التفاصيل حول ملامح نظام التعليم الجديد، والهدف الأساسى منه، واستراتيجية الوزارة فى التطوير، وفيما يلى أبرز 20 تصريحا للدكتور طارق شوقى خلال اليوم الأول لمؤتمر الشباب بجامعة القاهرة.

الأهلى يصعق تاونشيب البتسواني ويقترب من ربع نهائى أبطال أفريقيا

انتهت مواجهة الأهلى وتاونشيب البتسواني بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف ،أحرزه المالى ساليف كوليبالى من رأسية رائعة بالدقيقة 81 ،وذلك فى المواجهة التى أقيمت بينهما بالعاصمة البتسوانية جبروني مساء اليوم السبت ،والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر على سواحل السودان

أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية، رصد هزة أرضية اليوم السبت، بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر فى عمق البحر الأحمر على بُعد 160 كلم من ميناء بورتسودان.

صورة بوتين تتوسط رؤساء الولايات المتحدة بدلا من ترامب فى مؤسسة حكومية أمريكية

فوجئ موظفو مبنى الكابيتول فى ولاية كولورادو الأمريكية، بوجود صورة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مكان مخصص لنظيره الأمريكى دونالد ترامب بين صور رؤساء الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

فيديو وصور ..الهضبة عمرو دياب باللوك الجديد بصحبة دينا الشربينى فى اليونان

بعد الإعلان عن البوستر الرسمى لألبومه "كل حياتى "باللوك الجديد ، ظهر الفنان الكبير عمرو دياب، مع الفنانة دينا الشربيني فى حفلته فى "Nammos Mykonos" باليونان أمس بصحبه محمد طلعت وزوجته دينا منيب.

"اليوم السابع" داخل عيادة الطبيب عنتيل الدقهلية المتهم بالتحرش بالمرضى وتصويرهن.. والنيابة تجدد حبسه 15 يوما.. وجيرانه: فوجئنا بالقبض عليه.. وننتظر تحقيقات النيابة للتأكد من الاتهامات المنسوبة له.. صور وفيديو

بعد تداول خبر اتهام طبيب بالتحرش وتصوير المرضى داخل عيادته بدون علمهم، "اليوم السابع" انتقل إلى مدينة أجا بمحافظة الدقهلية لمعرفة تفاصيل أكثر عن الطبيب المتهم وعلاقته بجيرانه داخل عيادته.

3 مكاسب وخسارة من فوز الأهلى على تاونشيب ..وضع قدماً فى دور الثمانية بدورى الأبطال ..كوليبالى يضع بصمته الدفاعية والهجومية ..كارتيرون يواصل إقناعه للجماهير ..الإصابة تضرب أجاى.. وعاشور يغيب عن مباراة الترجى

نجح فريق الكرة الأول بالأهلى فى الفوز على تاونشيب البتسواني بهدف نظيف ،أحرزه المالى ساليف كوليبالى من رأسية رائعة بالدقيقة 81 ،وذلك فى المواجهة التى أقيمت بينهما بالعاصمة البتسوانية جبروني مساء اليوم السبت ،والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.