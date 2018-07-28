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مهاب مميش: عبور 356 سفينة قناة السويس بحمولة 27.5 مليون طن فى أسبوع

السبت، 28 يوليه 2018 04:30 ص
مهاب مميش: عبور 356 سفينة قناة السويس بحمولة 27.5 مليون طن فى أسبوع مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية، من الجمعة قبل الماضية وحتى أول أمس الخميس، عبور 356 سفينة بحمولة 27.5 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت  القناة 56 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، ويوم السبت عبرت 59 سفينة قناة السويس  بحمولة 3.6 مليون طن، فيما عبرت يوم الأحد 38 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 48 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن.

 

كما عبرت يوم الثلاثاء 44 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، فيما عبرت يوم الأربعاء  57 سفينة  قناة السويس بحمولة 4.3 مليون طن، وعبرت يوم الخميس 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال أسبوع فقط إلى 356 سفينة بحمولة 27.5 مليون طن.


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