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منغوليا: نرغب فى المساعدة بعقد قمة يابانية - كورية شمالية

السبت، 28 يوليه 2018 03:29 م
منغوليا: نرغب فى المساعدة بعقد قمة يابانية - كورية شمالية رئيس منغوليا
أولان باتور (أ ش أ)
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أعرب وزير الخارجية المنغولى دامدين تسوجتباتار، عن نيته فى الاضطلاع بدور فى مساعى عقد قمة بين اليابان وكوريا الشمالية.

وقال الوزير المنغولى - فى تصريحات صحفية لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم السبت، "إن بلاده ستسهم فى حظر انتشار الأسلحة النووية وكذلك تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة باعتبارها عضوا مسئولا فى المجتمع الدولى"، معربا عن رغبته فى مساعدة البلدين فى تبادل تصوراتهما المتعلقة بقضية اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية منذ عقود.

ودعا تسوجتباتار الدول إلى إجراء حوار مع كوريا الشمالية، قائلا "إن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات".

يذكر أن الحكومة اليابانية كانت قد طالبت وزير الخارجية المنغولي، فى فبراير الماضى، بالتعاون فى حل قضية المختطفين، حيث يحافظ الوزير المنغولى على العلاقات الودية مع بيونج يانج.

كانت مصادر دبلوماسية قد أعلنت فى مارس الماضى أن الحكومة اليابانية نقلت إلى كوريا الشمالية رغبتها فى عقد قمة بين رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج - أون، مشيرة إلى الرغبة فى أن يحل كيم قضية اليابانيين الذين اختطفتهم بلاده بجانب قضية برامج التطوير النووى والصاروخى الخاصة ببيونج يانج.

ويدعو الإعلان البلدين إلى إقامة علاقة سياسية واقتصادية وثقافية مثمرة بينهما من خلال تسوية الماضى المؤسف بين طوكيو وبيونج يانج والقضايا العالقة بينهما.

 


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