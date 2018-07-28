مقتل 6 من أفراد الشرطة الأفغانية فى هجوم لطالبان على نقطة أمنية

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لقى 6 من رجال الشرطة الأفغانية مصرعهم فى هجوم شنه عناصر حركة طالبان على نقطة تفتيش أمنية فى إقليم زابل جنوب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مصدر أمنى بالشرطة الأفغانية - اشترط عدم الكشف عن هويته - قوله إن مسلحى طالبان اقتحموا الليلة الماضية نقطة التفتيش الأمنية على طريق كابول - قندهار السريع والواقعة على حدود مدينة قلات عاصمة الإقليم .

وأضاف أن ستة من رجال الشرطة قتلوا واستولى المسلحون على أسلحتهم وذخائرهم ، كما تكبد المسلحون خسائر بشرية لكنه ليس لديه معلومات عن عدد القتلى أو المصابين على وجه التحديد .

من جانبها، زعمت حركة طالبان أنها قتلت 10 من رجال الشرطة الأفغانية فى الهجوم.