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السبت، 28 يوليه 2018 02:01 م
خالد صلاح
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مقتل 6 من أفراد الشرطة الأفغانية فى هجوم لطالبان على نقطة أمنية

السبت، 28 يوليه 2018 12:46 م
مقتل 6 من أفراد الشرطة الأفغانية فى هجوم لطالبان على نقطة أمنية هجوم فى أفغانستان- أرشيفية
أ ش أ
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لقى 6 من رجال الشرطة الأفغانية مصرعهم فى هجوم شنه عناصر حركة طالبان على نقطة تفتيش أمنية فى إقليم زابل جنوب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مصدر أمنى بالشرطة الأفغانية - اشترط عدم الكشف عن هويته - قوله إن مسلحى طالبان اقتحموا الليلة الماضية نقطة التفتيش الأمنية على طريق كابول - قندهار السريع والواقعة على حدود مدينة قلات عاصمة الإقليم .

وأضاف أن ستة من رجال الشرطة قتلوا واستولى المسلحون على أسلحتهم وذخائرهم ، كما تكبد المسلحون خسائر بشرية لكنه ليس لديه معلومات عن عدد القتلى أو المصابين على وجه التحديد .

من جانبها، زعمت حركة طالبان أنها قتلت 10 من رجال الشرطة الأفغانية فى الهجوم.

 


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