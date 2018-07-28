مقاتلات التحالف تشن سلسلة غارات على مواقع ميليشيات الحوثى فى صنعاء وصعدة

عدن أ ش أ

كثفت مقاتلات التحالف العربى من طلعاتها الجوية، حيث شنت غارات هى الأعنف على مخازن أسلحة ومواقع وتجمعات المليشيات الحوثية الموالية لإيران فى عدة جبهات باليمن.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية، اليوم السبت، أن المقاتلات قصفت بسلسلة غارات على مواقع ومخازن أسلحة المليشيات، حيث نفذت ست غارات على "مطار صنعاء" و"قاعدة الديلمي"، بالاضافة إلى استهداف خمس غارات جوية مواقع المليشيات فى قرية "المنقم" بمديرية الدريهمي، وغارات أخرى على مواقع الميليشيات فى "الحى التجاري" بمدينة الحديدة، ومنطقة "رأس عيسى"، و"زبيد".

وقصفت بسبع غارات أخرى أهدافا متفرقة فى "المزرق" بحجة، وغارتان فى منطقة، "آل ذرية" فى مديرية "سحار"، وكذا مواقع تمركز المليشيات فى سلسلة جبال الربعة التابعة لمديرية برط العنان بالجوف.

فى السياق ذاته، دمرت مقاتلات التحالف مواقع ومخازن أسلحة لمليشيات الحوثية، فى جبل "برد" بمديرية "كسمة" بمحافظة ريمة المحاذية لمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية ان ما لا يقل عن خمس غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربى على مواقع ومخازن أسلحة فى جبل "برد" الذى حولته المليشيات إلى ثكنة عسكرية ومخازن أسلحة منذ فترة طويلة.

ويعد "جبل برد" من الجبال ذات الارتفاع الشاهق فى اليمن، كما أنه يطل على مدينة "زبيد" و"بيت الفقيه" و"المنصورية".

ويأتى تكثيف الغارات الجوية فى وقت تستعدّ فيه قوات المقاومة اليمنية المشتركة المسنودة بقوات التحالف لتحرير مديرية زبيد ثانى كبريات مدن الحديدة، عقب دفعها المقاومة بقوة وعدة وعتاد ضخمة لحسم معركة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.