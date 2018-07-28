مطار الخرطوم الدولى: الحركة تسير بصورة طبيعية ولا صحة لانعدام وقود الطائرات

(أ ش أ)

أكدت شركة مطار الخرطوم الدولى بالسودان أن الحركة الجوية بالمطار تسير بصورة طبيعية ومعتادة ، وأن ما تردد بشأن انعدام وقود الطائرات بالمطار عار من الصحة تماما.

وقال الناطق الرسمى باسم مطار الخرطوم محمد المهدى عبدون ، فى بيان اليوم السبت ، إن إدارة المطار درجت على إصدار نشرة (نوتام) فى حالة عدم توفر الوقود بالمطار لشركات الطيران والجهات ذات الصلة، وهذا مالم يحدث، كاشفا أن طائرة تركية اتصلت مباشرة بشركة الوقود المتعاقدة معها، حيث أفادتها بعدم توفر الوقود بالمطار دون التأكد من هذه المعلومة من إدارة مطار الخرطوم.

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعى أشارت إلى أن شركة الخطوط الجوية التركية ألغت رحلتها اليوم إلى الخرطوم بسبب عدم توفر الوقود بالمطار.