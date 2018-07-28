مصطفى مدبولى: "لو حد قالى من 30 سنة هتبقى رئيس وزراء مصر كنت هقوله بتحلم"

كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى - ريهام عبد الله – محمد تهامى زكى

عبر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فخره بتواجده داخل جامعة القاهرة للمشاركة فى المؤتمر الوطنى السادس للشباب، لاسيما أنه تخرج من كلية الهندسة بالجامعة عام 1988.

وقال مصطفى مدبولى، خلال مشاركته بجلسة استراتيجية بناء الإنسان المصرى ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة: "ليا 30 سنة متخرج، وأفتكر وأنا خارج من كلية الهندسة شايل المسطرة والشنط، ولو كان حد جه وقالى انت كمان 30 سنة هتبقى قاعد فى القاعة الرئيسية بجامعة القاهرة وبتشرف إنك بتشغل منصب رئيس وزراء مصر.. كنت هقوله أكيد أنت بتحلم"، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة شارك فى إعداده كوكبة كبيرة من الشباب بالاشتراك مع الوزراء، وهم من طلبوا منه توصيل رسائل للشباب لأنه يشعر بالإحباط بسبب التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه فى عام 1988 كانت الدولة أسوأ بكثير من الوقت الحالى، وكان أول راتب له من إحدى الشركات فى القطاع الخاص 180 جنيها، وكان ينتمى إلى الطبقة المتوسطة، وأصيب آنذاك بحالة إحباط بسبب تفكيره فيما هو قادم بمستقبله، ولكن إذا استسلم للإحباط الذى كان يحوم حوله، لم يكن ليشغل منصب رئيس الوزراء حاليا.