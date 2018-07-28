مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم أعلى طريق إسكندرية الزراعى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران إثر حادث تصادم 3 سيارات نقل وميكروباص بطريق إسكندرية الزراعى بمنطقة سنديون، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من اﻷقاليم إلى القاهرة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة فى بطريق إسكندرية الزراعى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور أمر اللواء عصمت اﻷشقر مدير المرور بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.