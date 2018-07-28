مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقى شخصين مصرعهما بينما أصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد، إثر إنقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق "الإسماعيلية ـ القاهرة" الصحراوي بالقرب من كارتة الإسماعيلية.

كان اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغًا عن وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي الإسماعيلية رقم 116659 علي طريق "الإسماعيلية ـ القاهرة" الصحراوي أمام مفارق القصاصين، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع، محمد سليمان محمد 19 عامًا مقيم الضبعية دائرة مركز الإسماعيلية، ويحيي السيد عبد الحليم 28عامًا، مقيم أبوصوير، بينما أصيب أحمد سليمان محمد 40 عامًا، ومحمد جمال عبد الناصر 33 عامًا مقيم أبوخروع دائرة مركز أبوصوير، والسيد إسماعيل السيد 22 عامًا مقيم الضبعية دائرة المركز.

وعلي الفور تم نقل جميع المصابين الي مستشفي القصاصين الجديدة، ثم تحويلهم إلى مستشفى الإسماعيلية العام لخطورة حالتهم وتلقي العلاج للازم، بينما تم نقل جثتي المتوفين إلى مستشفي القصاصين الجديدة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.