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السبت، 28 يوليه 2018 11:48 ص
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مصرع ربة منزل إثر تناولها قرص مبيد حشرى لخلافات أسرية بالبحيرة

السبت، 28 يوليه 2018 11:41 ص
مصرع ربة منزل إثر تناولها قرص مبيد حشرى لخلافات أسرية بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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لقت ربة منزل مصرعها إثر تناولها قرص مبيد حشرى لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات أسرية بقرية دربك التابعة لمركز دمنهور.

 

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول ه م ع م 34 سنة ربة منزل ومقيمة قرية دربك بدائرة المركز مصابة بإدعاء تسمم فسفورى وتوفيت عقب وصولها.

 

وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ولايمكن الجزم بسبب الوفاة.

 

بسؤال شقيقها ه م ع م 36 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية قرر بتناول شقيقته المذكورة قرص مبيد حشرى "خاص بتخزين الغلال"لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات أسرية ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم.


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