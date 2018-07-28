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مدير الأمن العام اللبنانى: عمليات عودة النازحين السوريين لبلادهم تسير بشكل جيد

السبت، 28 يوليه 2018 02:28 م
مدير الأمن العام اللبنانى: عمليات عودة النازحين السوريين لبلادهم تسير بشكل جيد نازحون سوريون- أرشيفية
أ ش أ
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صرح مدير الأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم، بأن عمليات عودة النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية إلى سوريا تسير بشكل جيد، مؤكدا أن عودتهم تتم بصورة آمنة، لافتا إلى أن الدولة السورية تقدم من جانبها التسهيلات اللازمة أمام هذه العودة.

وأضاف اللواء إبراهيم - فى تصريح اليوم السبت، خلال قيامه بجولة من مركز انطلاق النازحين بمدينة شبعا - أن الأمن العام اللبنانى سيواصل مهامه فى إعادة النازحين إلى ديارهم، وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد عودة مئات الآلاف من النازحين السوريين إلى بلادهم فى ضوء المبادرة الروسية وبالتنسيق مع الأمن العام اللبنانى، داعيا النازحين الراغبين فى العودة إلى سوريا إلى التوجه بكثافة إلى مراكز الأمن العام فى كافة المناطق اللبنانية لتسجيل أسمائهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عودتهم.

وأكد أن الأمن العام اللبنانى يتواصل مع كافة الجهات لتسهيل العودة الآمنة لجميع النازحين السوريين وكذلك حل أية مشكلات قد تواجههم مع السلطات السورية حتى يعودوا جميعا بكل راحة وطمأنينة.

يذكر أن الأمن العام اللبنانى قام اليوم بتنسيق عمليات العودة الطوعية لقرابة ألف نازح سورى إلى بلادهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات السورية، حيث تجمع النازحون منذ الصباح الباكر، والذين كانوا يقطنون منطقتى البقاع الغربى والأوسط وبلدة شبعا ومحيطها، وبحوزتهم متعلقاتهم وأغراضهم الشخصية، واستقلوا على دفعات الحافلات التى تقلهم إلى سوريا من خلال معبر المصنع الحدودى.


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