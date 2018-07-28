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السبت، 28 يوليه 2018 05:47 م
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مدير أمن الفيوم يتفقد الأكمنة والتمركزات الأمنية بطريقى "القاهرة وأسيوط"

السبت، 28 يوليه 2018 05:10 م
مدير أمن الفيوم يتفقد الأكمنة والتمركزات الأمنية بطريقى "القاهرة وأسيوط" مدير أمن الفيوم يتفقد الأكمنة
الفيوم –رباب الجالي
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قام اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم بجولة تفقدية شملت المرور على جميع الأكمنة والتمركزات بطريقى "القاهرة / الفيوم" وأسيوط الغربى، وذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية باستمرار الجولات التفقدية بمختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كافة الاحتمالات بكافة المواقع الشرطية.

ووجه مدير الأمن بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وتوسيع دائرة الاشتباه والكشف بشقيه "السياسى والجنائى" على جميع المواطنين، والسيارات لمواجهة أى خروج عن الشرعية أو إخلال بأمن واستقرار البلاد، والتقى بالضباط والأفراد بالأكمنة والتمركزات.

وأكد على ضرورة اليقظة والجاهزية باستمرار وتوعيتهم بواجباتهم المنوطة بهم والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهة حال أية تداعيات لمواجهة كافة المواقف الأمنية الطارئة فى ظل ما تشهده المرحلة الحالية من تحديات خارجية وداخلية وأكد على أهمية احترام المواطنين والعمل بروح القانون.


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