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محامى منى المذبوح: هدف فيديو هروب موكلتى بث الفتن

السبت، 28 يوليه 2018 05:56 م
محامى منى المذبوح: هدف فيديو هروب موكلتى بث الفتن منى المذبوح
كتب عامر مصطفى
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قال عماد كمال، الموكل للدفاع عن الفتاة اللبنانية منى المذبوح، إن محكمة مستأنف ستنظر غدا الاستئناف المقدم من موكلتى على حكم حبسها السابق، مؤكدًا أن موكلته ما زالت داخل سجن النساء، نافياً ما أشيع حول هروبها.

وأضاف "كمال"، فى تصريح اليوم السابع"، إن الهدف من فبركة فيديو لموكلته هو إظهار الدولة المصرية بأنها تتهاون مع من يسبون الشعب المصرى، وأن الكلمات التى نشرت فى الفيديو هدفها تحريض الشعب على الدولة، وبث الفتن بين جموع المواطنين.

وتنظر غدا محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بمحكمة بالعباسية، الأستناف المقدم من دفاع "منى المذبوح" على حكم سجنها 8 سنوات، بتهمة سب وقذف الشعب المصرى.

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة، قضت بحبس اللبنانية منى المذبوح 11 سنة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكان النائب العام قد قرر إحالة المتهمة منى مذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجتمع والتعدى على الأديان، فضلًا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".


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