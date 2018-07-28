محافظ الوادى الجديد يبحث مع رئيس القابضة لمياه الشرب تشغيل فرع المحافظة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي وحضر الاجتماع المهندس محمد صلاح رئيس شركة اسيوط والوادي الجديد و عمرو الماحي رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركه والمهندس حسام قوشتي مدير فرع الشركه بالمحافظة.

وأعلن المحافظ فى بيان له أنه تم مناقشه انهاء جميع الاعمال بمحطات مياه الشرب واجراء صيانه واحلال وتجديدللمحطات الاخري حسب الحاجة.

واضاف المحافظ بأنه تم طرح استكمال الهيكل الوظيفي حيث تحتاج الشركه لعدد 139 وظيفه متنوعه حسب الاحتياج بالإضافه الي محصلين ليصل اجمالي الوظائف المطلوبه حوالي 200 وظيفة.