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محافظ الإسماعيلية: جاهزون للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية

السبت، 28 يوليه 2018 04:43 م
محافظ الإسماعيلية: جاهزون للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية جانب من الاجتماع
الإسماعيلية – السيد فلاح وجمال حراجى
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أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تم بالفعل الانتهاء من اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير التجهيزات لتنفيذ المشروع القومى للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية بالمستشفيات العامة والمركزية والجامعية والتأمين الصحى، بعدد 3 مستشفيات بالمحافظة ضمن 49 مستشفى على مستوى الجمهورية.

 تشمل مستشفيات محافظة الإسماعيلية، المستشفى العام ومستشفى الأورام ومستشفى جامعة قناة السويس وذلك لتنفيذ خطة القضاء على قوائم الانتظار للمرضى والخاصة بالعمليات الجراحية فى عدد من التخصصات الطبية والتى شملت جراحات العظام وتغيير المفاصل وجراحات الرمد والمياه البيضاء وقسطرة القلب تشخيصى ودعامات وجراحات العمود الفقرى والمخ والأعصاب وجراحات القلب والصدر وجراحات الأورام.

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه بالفعل تم تنفيذ وتفعيل تطبيقات المشروع منذ عدة أيام قليلة وبدء تلقى التحويلات لعدد من الحالات إلى تلك المستشفيات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة ومديرى العموم لمستشفيات العام والأورام والحميات والصدر والتأمين الصحى وعدد من الأطباء القائمين على تفعيل منظومة المشروع بالإسماعيلية.

وأوضح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة خلال الاجتماع أنه على كل مريض يحتاج لإجراء عملية جرحية ملحة ولم يصدر له قرار علاج أن يتوجه الى أقرب مستشفى لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحديد المستشفى التى سيتم تحويله إليها وموعد إجراء العملية اللازمة.

وأشار إلى أنه تم إعداد موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت للتواصل مع المرضى بعنوان ..www.wl.smcegy.com أو الاتصال على رقم تليفون 022264700.

 


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