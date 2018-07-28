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محافظة القاهرة: تحويل مدرج غرناطة لمسرح مكشوف وإنشاء متحف لمترو مصر الجديدة

السبت، 28 يوليه 2018 12:06 ص
محافظة القاهرة: تحويل مدرج غرناطة لمسرح مكشوف وإنشاء متحف لمترو مصر الجديدة عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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قال مهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، إن الحى يعمل الآن على ترميم المبانى ذات التراث المعمارى، والأثرية، لإعادة الرونق الحضارى لها، والعمل على الحفاظ عليها بالتعاون مع سكان الحى، والجمعيات الأهلية.
 
وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، فى تصريح خاص ل اليوم السابع، أنه جار ترميم مبنى مدينة غرناطه وتطوير مدرج غرناطه الملكى، بالتعاون مع شركة مصر الجديده للإسكان والتعمير تنفيذ شركة المقاولون العرب إدارة القصور وبمعرفة متخصصين فى ترميم المبانى الأثرية وسوف يتم التنسيق مع الثقافة لتحويل المدرج إلى مسرح مكشوف.
 
وأشار إبراهيم، إلى أنه تم الانتهاء تقريبا من تطوير مبانى ميدان الإسماعيلية، التراثية، بالتنسيق مع جمعية تراث مصر الجديدة و جروب أهل مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم التجهيز لإنشاء متحف مفتوح لمترو مصر الجديدة ، كما يتم ترميم مبنى ملاهى أدهم ، وكذلك مبنى جروبى، و ترميم واجهة سينما بالاس.
 
وأوضح أن تكلفة الترميم تأتى من المشاركات المجتمعية، دوو تحميل المحافظة أى تكاليف، وأن تكلفة أخر ترميم وصلت حتى الآن إلى 2 مليون جنيه.
 
 

 

 


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