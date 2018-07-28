محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

كتب سيد الخلفاوى

حذرت محافظة القاهرة، من ذبح أضاحى عيد الأضحى فى شوارع العاصمة، حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالى، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة.

وفى السياق حذر الدكتور مجدى شريف، رئيس حى الساحل، المواطنين والجزارين من إقامة شوادر الذبح في الشوارع، تنفيذًا لقرار المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، الخاص بذلك، كما منعت رئاسة الحي، ذبح الأضاحى في الشوارع وأمام المحلات، مع ضرورة الالتزام بقرار محافظ على القاهرة، حيث تم توقيع غرامة 5000 جنيه على أحد المخالفين.

تأتى تلك التحذيرات مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يذبح عدد كبير من المواطنين أضاحيهم فى الشوارع ما يتسبب فى تلوثها وتشوية شكل الشوارع.