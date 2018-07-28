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محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

السبت، 28 يوليه 2018 02:36 م
محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه اضاحى العيد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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حذرت محافظة القاهرة، من ذبح أضاحى عيد الأضحى فى شوارع العاصمة، حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالى، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة.
 
وفى السياق حذر الدكتور مجدى شريف، رئيس حى الساحل، المواطنين والجزارين من إقامة شوادر الذبح في الشوارع، تنفيذًا لقرار المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، الخاص بذلك، كما منعت رئاسة الحي، ذبح الأضاحى في الشوارع وأمام المحلات، مع ضرورة الالتزام بقرار محافظ على القاهرة، حيث تم توقيع غرامة 5000 جنيه على أحد المخالفين.
 
تأتى تلك التحذيرات مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يذبح عدد كبير من المواطنين أضاحيهم فى الشوارع ما يتسبب فى تلوثها وتشوية شكل الشوارع.
 

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

khaled soudi

قول يا باسط تلقيها هاصت

والنبي بلاش الكلام الكبير دا اوي علشان بطني وجعني . يعم الناس خدلك خمسين جنيه وحتت لحمه وقول يا باسط دا شارع الحكومه والحكومه نايمه ساعه الدبح .

عدد الردود 0

بواسطة:

MASRY

نريد افعالا علي ارض الواقع

نتمني ان يتم تعميم القرار علي مستوى الجمهورية فهذا امر لابد منه حفاظا علي الصحة العامة والنظافة التي نسمع عنها ولانراها علي ارض الواقع . وليكن معلوما للجميع ان الغالبية لن تلتزم بهذا القرار حيث اصبحت الثقافة السائدة لدي الكثير هي مخالفة القوانين عمدا مع سبق الاصرار للأسف الشديد . الحسم وتوقيع الغرامات والإعلان عن ذلك صوت وصورة هو اسرع وسيلة للردع .

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