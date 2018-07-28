مؤتمر الشباب يعرض فيلما تسجيليا عن حال التعليم فى مصر أمام الرئيس

كتب إبراهيم حسان - ريهام عبد الله- محمد تهامى زكى

عرض القائمون على المؤتمر الوطنى السادس للشباب أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جلسة "استراتيجية تطوير التعليم"، فيلم تسجيلى عن حال التعليم فى مصر حاليا، حتى نتذكر هذه المشاهد بعد سنوات، لأنها ستصبح ذكرى سنتحدث عنها.

وينطلق المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 بجامعة القاهرة، وهى "قبة العلم"، والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى، باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.