لحظة بلحظة.. فعاليات مؤتمر الشباب السادس بحضور الرئيس السيسي

يقدم "اليوم السابع" لقرائه متابعة حية لحظة بلحظة لجميع فعاليات مؤتمر الشباب السادس، المقام بجامعة القاهرة على مدار اليوم السبت، وغدا، ويحضره الرئيس السيسي و3000 شخص تم دعوتهم لمناقشة العديد من الملفات والقضايا المهمة على رأسها "بناء الإنسان المصرى".

انطلقت الجلسة الأولى "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من كبار الوزراء والمسئولين.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتى تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.

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