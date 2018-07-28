فيديو وصور.. توزيع 1042 شهادة أمان للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

سلم الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم صباح اليوم السبت شهادات أمان المصريين لعدد 1042 من الأرامل والمطلقات والهجر وذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة (2500 جنيه) للشهادة الواحدة والمقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك مصر، وذلك بحضور إيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ربيع عبد الجليل مدير عام جمعية الأورمان بالفيوم .

أكد محافظ الفيوم أهمية الدور الذى تقوم به الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المحتاجة من المجتمع وذلك بمشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، كما وضح سيادته أن شهادة أمان المصريين هى شهادة خاصة بالادخار تدفع لمرة واحدة مما يحدث طفرة فى منح الخدمة المالية لفئات جديدة من المجتمع، كما أنها تعوض المستفيدين فى حالة الوفاة الطبيعية قبل بلوغ سن الستين، وتوفر وثيقة تأمين على حياة العميل من تاريخ الشراء وتجدد كل 3 سنوات، وتضمن للمرأة المعيلة من الفئة العمرية 18-59 سنة استقرار المعيشة فى ظل حياة كريمة.

وفى نهاية اللقاء قدم محافظ الفيوم الشكر والتقدير للقائمين على هذا الحفل، وطالب السيدات المعيلات بتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تدار من المنازل مثل تربية البط وغيرها التى تدر عليهن دخلاً لتوفير حياة كريمة وعدم الاعتماد على المساعدات المالية فقط.



توزيع شهادة أمان للأسر الأولى بالرعاية



توزيع شهادة أمان للأسر الأولى بالرعاية